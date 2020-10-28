Телефоны
Сегодня 10:01
Пользователи заявили об общем недостатке у новейшего iPhone 12 и iPhone 5
Ладно хоть обошлось без антеннагейта
Чуть менее недели назад, 23 октября 2020 года, состоялся старт продаж двух новых iPhone: iPhone 12 и 12 Pro. Практически сразу после этого, пользователи начали публиковать в сети сообщения, в котором заявляли об общем недостатке у новейшего iPhone 12 и iPhone 5 2012 года выпуска.
По словам интернет-общественности, новенький смартфон Apple не только дизайном перекликается со своим предком, но еще и перенимает у него один из главных недостатков: с боковых граней iPhone 12 без труда скалывается краска. Это недоразумение можно увидеть собственными глазами на фото ниже:
При этом не обошлось без недостатков и в случае с iPhone 12 Pro. Так, популярный интернет-инсайдер Макс Вайнбах рассказал в Twitter о том, что в его новеньком iPhone 12 Pro без каких бы то ни было причин треснула задняя крышка в районе блока основной камеры:
Напомним, что цена на iPhone 12 в России начинается от 79,990 рублей, а на iPhone 12 Pro от 99,990 рублей.