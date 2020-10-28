Пользователи заявили об общем недостатке у новейшего iPhone 12 и iPhone 5

При этом не обошлось без недостатков и в случае с iPhone 12 Pro. Так, популярный интернет-инсайдер Макс Вайнбах рассказал в Twitter о том, что в его новеньком iPhone 12 Pro без каких бы то ни было причин треснула задняя крышка в районе блока основной камеры: