Пользователям Pixel 10 доступно лишь 9 из 12 ГБ оперативки — остальное всегда выделено под ИИ

Это сделано для того, чтобы встроенные нейросетевые функции — вроде Live Translate, расшифровки звонков или Pixel Journal — запускались мгновенно и не требовали подгрузки моделей из памяти при каждом обращении.

В прошлом поколении Pixel 9 обычные версии отдавали всю память под приложения, а резерв был только у моделей Pro с 16 ГБ оперативни. Теперь же даже базовые смартфоны получили постоянный «кусок» RAM, закреплённый за ИИ.