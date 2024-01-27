Пользу эффективности очистки памяти для ускорения смартфона подтвердили

В хранилище, памяти накапливаются мусорные файлы, память забивается работой фоновых приложений. Необходимы и регулярные своевременные обновления. Голицына отметила, что для решения проблемы замедления работы смартфона необходимо закрывать работающие в фоновом режиме приложения, тем более ресурсоёмкие, такие как мобильные игры и видеосервисы.

Память следует регулярно очищать либо вручную, либо с помощью специальных приложений, в которых можно настроить расписание очистки. Но нельзя обойтись без регулярного обновления операционной системы: без этого ничего другое не поможет смартфону работать быстро.

«Поэтому очень важно регулярно её очищать, избавляясь от ненужной информации. ... Её можно очищать самостоятельно раз в месяц или установить специальные приложения, которые это будут делать за вас в автоматическом режиме с определенной регулярностью», — рассказала эксперт о важности очищения памяти смартфона.