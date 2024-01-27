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Телефоны
Опубликовано 27 января 2024, 16:43
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Пользу эффективности очистки памяти для ускорения смартфона подтвердили

И делать это нужно регулярно
Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына рассказала, что со временем любой смартфон начинает работать медленно. У одних пользователей — как правило, менее опытных — это начинается через 3-6 месяцев, у других — через 1,5-2 года. Но в любом случае замедление работы неизбежно.

В хранилище, памяти накапливаются мусорные файлы, память забивается работой фоновых приложений. Необходимы и регулярные своевременные обновления. Голицына отметила, что для решения проблемы замедления работы смартфона необходимо закрывать работающие в фоновом режиме приложения, тем более ресурсоёмкие, такие как мобильные игры и видеосервисы.

Память следует регулярно очищать либо вручную, либо с помощью специальных приложений, в которых можно настроить расписание очистки. Но нельзя обойтись без регулярного обновления операционной системы: без этого ничего другое не поможет смартфону работать быстро.

«Поэтому очень важно регулярно её очищать, избавляясь от ненужной информации. ... Её можно очищать самостоятельно раз в месяц или установить специальные приложения, которые это будут делать за вас в автоматическом режиме с определенной регулярностью», — рассказала эксперт о важности очищения памяти смартфона.