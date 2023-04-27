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13:16, 27 апреля 2023
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Пользуетесь Android-смартфоном? Скорее всего, он тайно передаёт информацию производителям процессоров, даже при отказе от Android

И это пугает

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого установили на смартфон Sony Xperia XA2 альтернативную версию Android под названием /e/OS, освобождённую от сервисов Google.

Подключившись к Wi-Fi, они начали мониторить трафик и обнаружили, что устройство обращается к нескольким доменам, включая один, принадлежащий Google, и другой, принадлежащий Qualcomm.

После обращения к Qualcomm за разъяснениями, эксперты узнали о проекте Izat Cloud, который является частью сервиса XTRA. Оказалось, что процессоры Snapdragon передают компании следующую информацию:

  • уникальный идентификатор
  • наименование чипсета
  • серийный номер чипсета
  • версия ПО XTRA
  • телефонный код страны и оператора
  • название и версию ОС
  • производителя и модель смартфона
  • время с момента включения процессора
  • список установленного ПО и IP-адрес

Эта информация передается по протоколу HTTP без шифрования, что создаёт риск перехвата хакерами или операторами связи. В Qualcomm подтвердили, что данные хранятся в течение 90 дней.

Сам сервис XTRA работает непосредственно с процессором смартфона, используя прошивку, называемую AMSS.

Всё это вызывает опасения о наличии аналогичной проблемы безопасности у процессоров других производителей, включая Apple.

Возможно, в ваш смартфон ещё на этапе разработки встраивается специальный «жучок», обеспечивающий незаметный и неконтролируемый доступ к любым датчикам и модулям на смартфоне, что предоставляет широкие возможности слежки.

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