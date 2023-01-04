Помните надёжные ноутбуки ThinkPad? На CES 2023 анонсируют ThinkPhone

Сообщается, что новинка получит текстурированную заднюю панель и алюминиевую раму. При этом кнопка включения будет как у прошлых поколений Google Pixel — отличаться по цвету от клавиш регулировки громкости. У ThinkPhone она будет красной.

Ожидается, что смартфон будет оснащён 6,6-дюймовым P-OLED дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц. Из коробки девайс будет работать под управлением Android 13 и, как утверждается, будет предлагать функции, ориентированные на производительность.

Что касается фотовозможностей, то ThinkPhone оснастят тройной камерой, состоящей из 50-мегапиксельного основного модуля с оптической стабилизацией, 13-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля и 2-мегапиксельной камеры для измерения глубины. Фронтальная камера сможет делать 32 Мп фото.

Смартфон будет работать на базе чипа Snapdragon 8 Plus Gen 1 и, как ожидается, будет поставляться в вариантах с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ внутреннего накопителя.