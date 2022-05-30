Помните прозрачные наушники Nothing Ear (1)? В сеть «утекло» фото первого смартфона от их создателей

Помните прозрачные наушники Nothing Ear (1)? В сеть «утекло» фото первого смартфона от их создателейНамечается очень необычный девайс
Несмотря на то, что релиз ожидается лишь в ближайшие пару месяцев, корпорация уже допустила небольшую утечку, в результате которой внешний вид устройства стал достоянием общественности.
Речь идёт о видеоролике, посвящённом созданию устройства. И в нём, буквально на пару кадров, «засветился» сам смартфон. Пока что в виде рендера, но зато вполне официального!
Судя по нему, аппарат оснастят дисплеем, в котором вырез под фронтальную камеру разместится по центру. При этом основная камера будет двойной, сам блок будет напоминать таковой у iPhone 13. В то же время смартфон, по всей видимости, будет иметь прозрачную заднюю крышку. Как минимум, на рендере можно заметить какие-то катушки, просвечивающие из-за корпуса.
Напомним, что презентация по случаю анонса Nothing Phone (1) запланирована на 21 июля 2022 года.