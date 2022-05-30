Помните прозрачные наушники Nothing Ear (1)? В сеть «утекло» фото первого смартфона от их создателей

Несмотря на то, что релиз ожидается лишь в ближайшие пару месяцев, корпорация уже допустила небольшую утечку, в результате которой внешний вид устройства стал достоянием общественности.

Речь идёт о видеоролике, посвящённом созданию устройства. И в нём, буквально на пару кадров, «засветился» сам смартфон. Пока что в виде рендера, но зато вполне официального!