Попавшим под весенний призыв россиянам запретили иметь смартфоны

Отмечается, что в военкомат можно взять с собой обычный кнопочный телефон, или же и вовсе прийти без средств связи. Требование является обязательным для попавших под весенний призыв россиян.

Информацию подтвердил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС) Владимир Цимлянский, отметив, что приемлемо брать с собой классические телефоны, в числе которых раскладушки, моноблоки и прочие.

”Ребята, которые прибывают на призывную комиссию, непосредственно уходят служить в Вооружённые силы, при себе могут иметь только кнопочный телефон”, – сообщил Цимлянский.