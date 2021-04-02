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Попавшим под весенний призыв россиянам запретили иметь смартфоны
Но можно брать с собой в военкомат кнопочные телефоны
Попавшим под весенний призыв россиянам запретили иметь смартфоны. Так, гаджеты теперь нельзя будет взять с собой на призывной пункт - их необходимо оставить дома. Данное требование прописано в новом законе российской армии, затрагивающем эксплуатацию современной техники.
Отмечается, что в военкомат можно взять с собой обычный кнопочный телефон, или же и вовсе прийти без средств связи. Требование является обязательным для попавших под весенний призыв россиян.
Информацию подтвердил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС) Владимир Цимлянский, отметив, что приемлемо брать с собой классические телефоны, в числе которых раскладушки, моноблоки и прочие.
”Ребята, которые прибывают на призывную комиссию, непосредственно уходят служить в Вооружённые силы, при себе могут иметь только кнопочный телефон”, – сообщил Цимлянский.