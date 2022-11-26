Популярность смартфонов с 5G начала падать

Вместо 5G пользователи всё чаще выбирают смартфоны различных брендов с ощутимым временем автономной работы, объёмом памяти, скоростью процессора. Об этом свидетельствуют и данные агентства Canalys: во втором квартале 2022 года поставки смартфонов с 5G снизились на 7%, до 24,5 млн единиц.

Причиной считают отсутствие развития и настоящих инноваций. По словам аналитика Canalys Чью Ле Суана, ажиотаж вокруг устройств с 5G упал, потому что пользу связи пятого поколения «ещё предстоит увидеть».

«IPhone, который вы покупаете сегодня, практически ничем не отличается от смартфона, который вы купили пять лет назад», — отметил аналитик исследовательской компании Omdia Уильям Хэйр.