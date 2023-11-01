Популярность Xiaomi 14 удивила даже саму Xiaomi

Первая моментальная распродажа этих моделей прошла сегодня, и все устройства были раскуплены практически мгновенно.

За четыре часа весь выделенный запас был исчерпан, причем количество заказов в первые пять минут продаж в шесть раз превысило показатели старта продаж Xiaomi 13.

Однако компания Xiaomi не раскрыла точное количество проданных устройств, поэтому мы не можем узнать, сколько именно она заработала в ходе этой распродажи.

Отметим, что такие темпы удивил и самую китайскую компанию — она не без удовольствия объявила о свежем рекорде. При этом серия Xiaomi 14 стала первой в мире, в которой использован чипсет Snapdragon 8 Gen 3.

Кроме того, новинки работают под управлением HyperOS – новой операционной системы компании, которая призвана заменить MIUI и будет использоваться в различных устройствах, включая автомобили, телевизоры и носимую электронику.

Напомним, что цена на Xiaomi 14 начинается от $550. За эти деньги покупатель получает 6,36-дюймовый OLED-дисплей, три камеры по 50 Мп и быструю зарядку на 90 Вт.

Модель Xiaomi 14 Pro оценена в $700 и предлагает более крупный экран, более высокое разрешение и более быструю зарядку на 120 Вт для аккумулятора чуть большей емкости.