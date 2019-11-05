Популярные доступные смартфоны Redmi стали дешевле

Наиболее выгодной моделью стала Redmi Note 8, стоимость которой, с учетом скидки, составляет 140 долларов. Кроме того, на условиях предзаказа устройства, компания дает в подарок наушники.

Что касается Redmi Note 7 Pro, то стоимость модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти снизилась до 170 долларов, тогда как и без того бюджетный Redmi Note 8 Pro можно приобрести за 185 долларов.