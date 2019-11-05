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Сегодня 18:11
Популярные доступные смартфоны Redmi стали дешевле
Речь о Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro
На фоне ежегодной глобальной распродажи “11.11” китайский гигант Xiaomi продолжает радовать покупателей скидками на свои устройства. Так, на этот раз снижение цены коснулось целого ряда смартфонов Redmi, а именно - Note 7 Pro, Note 8 и Note 8 Pro.
Наиболее выгодной моделью стала Redmi Note 8, стоимость которой, с учетом скидки, составляет 140 долларов. Кроме того, на условиях предзаказа устройства, компания дает в подарок наушники.
Что касается Redmi Note 7 Pro, то стоимость модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти снизилась до 170 долларов, тогда как и без того бюджетный Redmi Note 8 Pro можно приобрести за 185 долларов.