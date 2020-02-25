Популярные смартфоны Xiaomi продают с большими скидками в России

Так, в рамках акции пользователи смогут приобрести сверхпопулярный смартфон Xiaomi Mi 9T Pro со скидкой размером в 6 тыс рублей, в результате чего устройство обойдется на в стандартные для него 33 990 рублей, а всего лишь в 27 990 рублей. Также скидка действует и на Redmi Note 8T, который вместо 15 990 рублей можно “урвать” за 12 990. Более того, компания снизила цену и на недавнюю новинку — 108-мегапиксельный Xiaomi Mi Note 10. Смартфон можно приобрести со скидкой в 3 тыс рублей за 36 990 рублей, получив еще и возможность купить беспроводные наушники Mi True Wireless Earbuds по символической цене в 1 рубль.