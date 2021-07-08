Популярный бенчмарк назвал самые выгодные смартфоны

Так, в диапазоне «около 310 долларов» лидирующую позицию занял Redmi Note 10 Pro (6/128 ГБ). При этом важно понимать, что сам рейтинг создан не только на основе производительности девайсов, но и с учётом прочих факторов. Второе и третье место отошло Realme Q3 Pro (8/128 ГБ) и Redmi K40 (6/128 ГБ).