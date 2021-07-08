Популярный бенчмарк назвал самые выгодные смартфоны

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Популярный бенчмарк назвал самые выгодные смартфоныВнезапно, там нашлось место не только устройствам Xiaomi
Разработчики AnTuTu опубликовали свежий рейтинг лучших смартфонов, которые собирали по показателю «соотношение цена/качество». При этом сформированы были сразу несколько вариантов, с учётом ценовых категорий.
Так, в диапазоне «около 310 долларов» лидирующую позицию занял Redmi Note 10 Pro (6/128 ГБ). При этом важно понимать, что сам рейтинг создан не только на основе производительности девайсов, но и с учётом прочих факторов. Второе и третье место отошло Realme Q3 Pro (8/128 ГБ) и Redmi K40 (6/128 ГБ).
В промежутке 308 — 462 доллара лидером оказался iQOO Neo5 Vitality Edition (8/128 ГБ). Устройство на базе Snapdragon 870 обогнало Redmi K40 Gaming Edition и Realme GT Neo Flash Edition.
С полным списком и всеми ценовыми вариантами можно ознакомиться по ссылке. Стоит отметить, что как всегда лучшими были признаны аппараты от китайских производителей.