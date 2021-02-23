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Популярный бенчмарк раскрыл характеристики нового недорого флагмана Xiaomi Redmi K40
Теперь осталось дождаться презентации, чтобы узнать больше подробностей
Уже совсем скоро, 25 февраля, Xiaomi анонсирует свои новые смартфоны — Redmi K40 и K40 Pro. Касательно последнего практически нет сомнений, что в качестве основы будет использован флагманский Snapdragon 888, а вот Redmi K40 оставался «тёмной лошадкой». Но, наконец-то, популярный бенчмарк Geekbench раскрыл и эту тайну.
Так, судя по обнаруженной информации, Redmi K40 с модельным номером M2012K11AC будет работать на базе предфлагманского чипа Snapdragon 870, пишет Gizmochina. При этом устройство получит версию с 8 ГБ оперативной памяти.
Отметим, что прежние утечки также сообщали, что Redmi K40 получит 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей, аккумулятор на 4520 мАч и поддержку быстрой зарядки на 33 Вт. Основная камера получит модуль на 64 Мп, в то время как Pro-версия сможет «похвастаться» 108 Мп модулем.