Популярный бенчмарк раскрыл характеристики нового недорого флагмана Xiaomi Redmi K40

Уже совсем скоро, 25 февраля, Xiaomi анонсирует свои новые смартфоны — Redmi K40 и K40 Pro. Касательно последнего практически нет сомнений, что в качестве основы будет использован флагманский Snapdragon 888, а вот Redmi K40 оставался «тёмной лошадкой». Но, наконец-то, популярный бенчмарк Geekbench раскрыл и эту тайну.