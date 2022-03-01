Популярный бенчмарк раскрыл подробности доступного смартфона Samsung Galaxy A33 5G

Девайс набрал 727 баллов в одноядерном и 1852 баллов в многоядерном тестах. При этом приложение для проверки производительности смартфонов также продемонстрировал, что Galaxy A33 5G будет иметь вариант с 8 ГБ оперативной памяти, а в его основу ляжет чип Exynos 1200 с частотой 2,00 ГГц.

При этом есть шансы, что на некоторых рынках устройство будет собираться на базе SoC Dimensity 720.

Из прочего стоит отметить, что устройство будет работать под управлением Android 12 прямо из коробки, а размер его AMOLED-дисплея будет 6,4-дюйма. Основная камера будет на 48, 8, 5 и 2 Мп, а батарея — на 5000 мАч.