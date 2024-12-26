Популярный инсайдер evleaks раскрыл дизайн всей линейки iPhone 17 через чехлы

А вот новый iPhone 17 Air выделяется минималистичным оформлением и одной основной камерой — по стилю он больше всего напоминает Google Pixel.

Напомним, официальная презентация состоится 9 сентября 2025 года. В этот же день Apple представит новые часы Watch Series 11 и, по слухам, AirPods Pro 3, а также другие обновления экосистемы.