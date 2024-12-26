Популярный инсайдер evleaks раскрыл дизайн всей линейки iPhone 17 через чехлы

Опубликовано 03 сентября 2025, 07:081 мин.
Популярный инсайдер evleaks раскрыл дизайн всей линейки iPhone 17 через чехлыЖдем подтверждения уже 9 сентября
Популярный инсайдер Эван Бласс (evleaks) опубликовал изображения чехлов Urban Armor Gear (UAG), которые раскрывают дизайн всей линейки iPhone 17.
Судя по снимкам, утечки о внешнем виде смартфонов полностью подтверждаются. Базовый iPhone 17 почти не отличается от предшественника, сохранив привычный дизайн iPhone 16.
Версии Pro и Pro Max получили заметно увеличенный горизонтальный блок камер, занимающий практически всю ширину задней панели.
А вот новый iPhone 17 Air выделяется минималистичным оформлением и одной основной камерой — по стилю он больше всего напоминает Google Pixel.
Напомним, официальная презентация состоится 9 сентября 2025 года. В этот же день Apple представит новые часы Watch Series 11 и, по слухам, AirPods Pro 3, а также другие обновления экосистемы.