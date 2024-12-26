Телефоны
Опубликовано 03 сентября 2025, 07:08
1 мин.

Популярный инсайдер evleaks раскрыл дизайн всей линейки iPhone 17 через чехлы

Ждем подтверждения уже 9 сентября
Популярный инсайдер Эван Бласс (evleaks) опубликовал изображения чехлов Urban Armor Gear (UAG), которые раскрывают дизайн всей линейки iPhone 17.
Популярный инсайдер evleaks раскрыл дизайн всей линейки iPhone 17 через чехлы
© X.com

Судя по снимкам, утечки о внешнем виде смартфонов полностью подтверждаются. Базовый iPhone 17 почти не отличается от предшественника, сохранив привычный дизайн iPhone 16.

Версии Pro и Pro Max получили заметно увеличенный горизонтальный блок камер, занимающий практически всю ширину задней панели.

© X.com

А вот новый iPhone 17 Air выделяется минималистичным оформлением и одной основной камерой — по стилю он больше всего напоминает Google Pixel.

Напомним, официальная презентация состоится 9 сентября 2025 года. В этот же день Apple представит новые часы Watch Series 11 и, по слухам, AirPods Pro 3, а также другие обновления экосистемы.

Источник:X.com
Автор:Булат Кармак
