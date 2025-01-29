Популярный инсайдер назвал «среднеразмерность» главным трендом среди смартфонов в 2025-м

Эти устройства станут промежуточным выбором между крупными «лопатами» (6.7 дюйма и больше) и компактными моделями (6.1 - 6.3 дюйма). Такой размер экрана уже представлен у HUAWEI и Oppo, а другие бренды обещают последовать их примеру.

Помимо среднего размера, инсайдер прогнозирует рост популярности смартфонов с плоскими экранами, узкими рамками и большими батареями на 7000 мАч.

Это сочетание сделает устройства более универсальными и удобными для пользователей, ценящих баланс между компактностью, автономностью и функциональностью. Впрочем, вряд ли найдется так много тех, кому такая тенденция не понравится.