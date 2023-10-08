Популярный инсайдер раскрыл характеристики нового топового процессора MediaTek Dimensity 9300, который оказался мощнее Snapdragon 8 Gen 3

Что интересно, инсайдер под ником Digital Chat Station уже поделился деталями о данном чипе. Согласно утечке, конфигурация CPU Dimensity 9300 отличается от Snapdragon 8 Gen 3, что может указывать на различия в производительности.

По словам источника, Dimensity 9300 превосходит новинку от Qualcomm благодаря своей улучшенной конфигурации CPU. Процессор будет иметь ядро с максимальной частотой 3,25 ГГц.

Его особенностью является наличие четырёх ядер Cortex-X4, из которых только одно работает на максимальной частоте, а остальные три — на неуточненной частоте. Кроме того, в составе есть четыре ядра Cortex-A720.

Что же до графического процессора, то он будет основан на Mali Immortalis G720 с 12 ядрами. Инсайдер утверждает, что данная конфигурация обеспечит превосходство над Snapdragon 8 Gen 3 как в CPU, так и в GPU задачах.

Ожидается, что этот чип станет основой для многих Android-флагманов I половины 2024 года.