Популярный инсайдер раскрыл кучу подробностей о грядущем флагмане Xiaomi 14 Ultra

Согласно утечке, новинку оснастят основным сенсором Sony LYT900 f/1.63, эквивалентным f/4.3 ± в полнокадровом формате.

Это означает, что новый флагман сможет захватывать больше света, чем его предшественник. Ожидается, что на задней панели смартфона разместятся четыре 50-мегапиксельные камеры с различными фокусными расстояниями.

Что касается батареи, Xiaomi 14 Ultra будет оборудован аккумулятором на 5180 мАч, поддерживающим 90-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную быструю зарядку.

Ранее предполагалось, что батарея будет больше — 5500 мАч, но последняя утечка подтверждает емкость в 5180 мАч.

Скорее всего, Xiaomi 14 Ultra будет представлен в следующем году, ориентировочно в апреле, что совпадает с запланированным временем запуска Vivo X100 Ultra.