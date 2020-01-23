Популярный китайский производитель готовит новый недорогой смартфон с поддержкой 5G

Речь идет об устройстве от Oppo с модельным именем PCLM50. Согласно данным, найденным в базе китайского регулятора TENAA, устройство оснашено 6,4-дюймовым AMOLED экраном с разрешением 2400 x 1080 пикселей. К слову, точно такой же дисплей прямо сейчас установлен в недавнем флагмане компании Oppo Reno 3. К сожалению, в сети все еще нет каких-либо фотографий новинки, так что пока невозможно даже предположить, изогнут ли дисплей устройства или же он имеет более традиционную “плоскую” форму. Работает PCLM50 на базе процессора Snapdragon 765G 5G, имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 либо 256 ГБ памяти постоянной. Что же касательно камер, то в устройстве будет установлен основной модуль на 48, 8, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера характеризуется разрешением 32 Мп. Емкость аккумулятора смартфона стандартная для 2020 года, можно сказать даже малость “мелковата” — 4000 мАч. Работать Oppo PCLM50 будет на базе Android 10, с установленной поверх оболочкой ColorOS 7.

На данный момент нет никакой информации о дате анонса смартфона, но судя по тому, что устройство уже появилось в базе данных китайского регулятора, можно ожидать презентацию в самое ближайшее время.