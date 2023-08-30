Популярный «мучитель» смартфонов JerryRigEverything назвал лучший смартфон на планете

Он назвал Fairphone 5 «лучшим смартфоном на планете», и это не кликбейт. Всё дело в том, что современные смартфоны часто создаются с ограниченным сроком службы, заполнены клеем и сложными компонентами, что делает их трудными для ремонта.

Однако Fairphone 5 выделяется на этом фоне. Этот модульный флагман состоит из 11 отдельных модулей, каждый из которых можно легко заменить, заказав у производителя.