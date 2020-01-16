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Популярный недорогой смартфон Xiaomi испытают в условиях Крайнего Севера
Случится это уже в самые ближайшие дни
С каждым годом производителям смартфонов все тяжелее удивить своих пользователей. Кто-то для этого наращивает количество мегапикселей в камерах, кто-то идет иным путем, проводя определенные стресс-тесты для собственных устройств. Именно вторым путем пошла и Xiaomi, объявив о том, что сверхпопулярный бюджетник Redmi Note 8 будет отправлен в условия Крайнего Севера.
Об этом заявил на своей личной странице в популярной китайский соцсети Weibo вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг. Так, он рассказал, что уже завтра, 17 января, Redmi Note 8 будет отправлен на Антарктиду, чтобы показать то, насколько отлично смартфон себя чувствует даже в самых неблагоприятных для жизни условиях.
Важно понимать, что в зимнее время температура в данном регионе частенько опускается до -75 °С, а несколько лет назад, в 2013 году, здесь же был зафиксирован и абсолютный минимум — тогда температура воздуха в Антарктиде опустилась до -93,2 °C.