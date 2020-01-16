Популярный недорогой смартфон Xiaomi испытают в условиях Крайнего Севера

Об этом заявил на своей личной странице в популярной китайский соцсети Weibo вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг. Так, он рассказал, что уже завтра, 17 января, Redmi Note 8 будет отправлен на Антарктиду, чтобы показать то, насколько отлично смартфон себя чувствует даже в самых неблагоприятных для жизни условиях.