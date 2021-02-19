Популярный рейтинг «уничтожил» подэкранные селфи-камеры в смартфонах

В видеосъёмке камера ZTE Axon 20 5G показывает себя лучше, но не значительно. Здесь также наблюдается деградация цветов и высокий уровень шумов.

Напомним, что смартфон появился в продаже осенью 2020 года. Практически сразу после релиза устройство подверглось критике из-за сырости технологии «невидимой селфи-камеры».