Телефоны
Сегодня в 07:31
Популярный рейтинг «уничтожил» подэкранные селфи-камеры в смартфонах
Теперь ждём «ответки» от Xiaomi
Популярный рейтинг DxOMark протестировал первый смартфон с подэкранной селфи-камерой — ZTE Axon 20 5G. Результаты экспертов оказались «уничтожающими» — технологии, на сегодняшний день, явно есть куда развиваться.
Смартфон получил 26 баллов за съёмку на фронтальную камеру, пишет Gizmochina. Для сравнения, Huawei Mate 40 Pro получил 104 балла, а Xiaomi Mi 10 Ultra 88 баллов! По словам обзорщиков рейтинга, селфи-камера аппарата имеет явные проблемы с качеством изображения. В числе недостатков также были отмечены проблемы с отображаемыми цветами.
В видеосъёмке камера ZTE Axon 20 5G показывает себя лучше, но не значительно. Здесь также наблюдается деградация цветов и высокий уровень шумов.
Напомним, что смартфон появился в продаже осенью 2020 года. Практически сразу после релиза устройство подверглось критике из-за сырости технологии «невидимой селфи-камеры».