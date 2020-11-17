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Популярный ресурс iFixit разобрал миниатюрный iPhone 12 mini
И нашел достаточно много интересного в строении новинки
Стартовали продажи новенького iPhone 12 mini и тут как тут в сети появилось множество контента на тему устройства. Вот и популярный интернет-ресурс iFixit опубликовал разборку нового миниатюрного смартфона Apple.
По словам представителей iFixit, первое, что бросается в глаза при разборке iPhone 12 mini — это его батарея, пишет The Verge. Мало того, что она очень маленькая на фоне того же iPhone 12 Pro Max и даже обычного iPhone 12, так еще и работает она заметно лучше, чем батареи более “крупных” моделей.
Также “вскрытие” показало, что вибро-моторчик Taptic Engine и магнитное кольцо MagSage в iPhone 12 mini меньше, чем в прочих моделях. Это явно следствие того, какой размер смартфона компания Apple выбрала при проектировании и сборке данной версии iPhone.
Напомним, что в России iPhone 12 mini можно купить от 69,990 рублей за версию на 64 ГБ.