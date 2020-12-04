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Популярный техноблогер выявил смартфон с лучшей камерой
Победитель был определен по итогам слепого тестирования
Популярный техноблогер Маркес Браунли провел слепое тестирование 16 смартфонов различных компаний, выявив устройство с лучшей камерой. Тестированию подверглись смартфоны таких компаний, как Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, OnePlus, Asus, LG, Google, Sony, Microsoft, Oppo и Motorola.
В рамках тестирования Маркес Браунли сделал одинаковые фотографии на камеры смартфонов, опубликовав каждый снимок на своем официальном аккаунте в Twitter. Таким образом блогер предложил своей аудитории вслепую проголосовать за снимки. Отметим, что на сегодняшний день у блогера насчитывается 4,4 млн подписчиков.
В результате в полуфинал вошли лишь четыре смартфона - Huawei Mate 40 Pro, Asus ZenFone 7 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra и Samsung Galaxy Note20 Ultra. Победителем же стал Asus ZenFone 7 Pro.