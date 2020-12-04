Популярный техноблогер выявил смартфон с лучшей камерой

В рамках тестирования Маркес Браунли сделал одинаковые фотографии на камеры смартфонов, опубликовав каждый снимок на своем официальном аккаунте в Twitter. Таким образом блогер предложил своей аудитории вслепую проголосовать за снимки. Отметим, что на сегодняшний день у блогера насчитывается 4,4 млн подписчиков.

В результате в полуфинал вошли лишь четыре смартфона - Huawei Mate 40 Pro, Asus ZenFone 7 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra и Samsung Galaxy Note20 Ultra. Победителем же стал Asus ZenFone 7 Pro.