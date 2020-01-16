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Популярный тест производительности раскрыл характеристики Samsung Galaxy S20
Ждем скорейшего анонса новинки
Популярный тест производительности Geekbench в очередной раз подарил нам информацию о том, какое железо будет установлено в готовящемся смартфоне до того, как этот самый смартфон анонсировали сами производители. На этот раз в базе бенчмарка засветилось новое устройство южнокорейского техногиганта Samsung, имеющее модельное название Samsung SM-G981U.
Судя по данным, опубликованным интернет-инсайдерами, в данном случае речь идет именно о Samsung Galaxy S20, причем версии с поддержкой 5G-сетей. Если же верить информации от Geekbench, смартфон будет построен на базе новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 865, иметь аж 12 ГБ оперативной памяти и с самого начала работать на базе операционной системы Android 10 с установленной поверх фирменной оболочкой OneUI.
Что касательно самих результатов тестирования, то в них флагман показал себя очень достойно, набрав в однопоточном режиме 923 балла, а задействовав все ядра, добился аж 3267 баллов! Напомним, что анонс всей линейки Samsung Galaxy S20 состоится в рамках мероприятия Galaxy Unpacked Event 2020, 11 февраля текущего года в Сан-Франциско.