Популярный тест производительности раскрыл характеристики Samsung Galaxy S20

Судя по данным, опубликованным интернет-инсайдерами, в данном случае речь идет именно о Samsung Galaxy S20, причем версии с поддержкой 5G-сетей. Если же верить информации от Geekbench, смартфон будет построен на базе новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 865, иметь аж 12 ГБ оперативной памяти и с самого начала работать на базе операционной системы Android 10 с установленной поверх фирменной оболочкой OneUI.