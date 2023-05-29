После десятков слухов и утечек Honor 90 за $350 наконец-то анонсировали

Дизайн смартфона, в целом, остался практически без изменений по сравнению с предыдущим поколением. На задней панели расположен модуль тройной камеры, установленный на двух круглых островках.

Устройство получило качественный 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FullHD+. В основе новинки лежит среднебюджетный процессор Qualcomm — Snapdragon 7 Gen 1. Он включает комбинацию ядер Cortex-A710 с тактовыми частотами 2,5 ГГц, 2,36 ГГц и 1,8 ГГц и графический процессор Adreno 644.

Смартфон получил аккумулятор на 5000 мАч, при этом имеется поддержка быстрой 66 Вт зарядки. Что касается фотовозможностей, то Honor 90 может похвастаться тройной задней камерой.

Основная камера оснащена впечатляющей 200-мегапиксельной «ультра-чистой» линзой с апертурой f/1,9. Её дополняют 12-мегапиксельная ультраширокоугольная макролинза с апертурой f/2,2 и 2-мегапиксельный сенсор для создания эффекта глубины — его аппаратура f/2,4.

Для любителей селфи в смартфоне предусмотрена фронтальная камера с разрешением 50 Мп.

Стандартная версия Honor 90 доступна в трёх различных конфигурациях с разными вариантами памяти. Вариант 12/256 ГБ обойдётся в $350 долларов, версия 16/256 ГБ продаётся по цене $400. Для тех, кому требуется ещё больше памяти, есть вариант 16/512 ГБ за $420.