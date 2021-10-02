После недели продаж iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max оказались в дефиците по всему миру

Как отмечает портал Aroged, перебои в поставках и наметившийся дефицит коснулись всей линейки новых айфонов, но особенно iPhone 13 Pro и 13 Pro Max всех конфигураций. Отмечается, что дефицит растёт в США, Европе и России. Вероятно, до нашей страны дефицит всё же пока не дошёл либо о нём ещё просто не заговорили.

По информации источника, в магазинах уже нельзя свободно приобрести iPhone 13 Pro и 13 Pro Max, зато iPhone 13 и iPhone 13 mini можно найти во многих магазинах Apple или заказать на сайте.

Один из консультантов источника объясняет внезапно возникший дефицит айфонов топовых версий глобальным кризисом чипов, о котором генеральный директор Apple Тим Кук предупреждал ещё в июле, а также повышенным спросом на новые модели iPhone из-за дисплеев с частотой обновления 120 Гц и улучшенных возможностей камеры. Второй возможной причиной эксперт называет новый закон в энергетическом регулировании Китая, из-за которого многие китайские заводы, поставляющие компоненты для iPhone 13, приостановили производство.

При этом отмечается, что новые поставки ожидаются к концу октября, хотя готовятся и к продолжению дефицита, вплоть до конца года.