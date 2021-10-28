После обновления до Android 12 на смартфонах Xiaomi начались сбои программ и экрана

Как рассказали представители Xiaomi, основные причины заключаются в сбоях операционный системы MIUI на базе Android 12, которую проверяют в рамках закрытого бета-тестирования для разработчиков. За сбоями ОС тянется нарушение работы стороннего ПО и самих устройств.

Многие пользователи отметили затемнение экрана и самопроизвольную перезагрузку гаджетов. Также много жалоб поступило на несвоевременную доставку уведомлений.

Кроме того, обновление «сломало» микрофон, виджеты и доступ к магазину приложений.

По сообщениям вендора, пока не будут устранены все проблемы в текущем бета-тестировании, открытого теста не будет.