После обновления до Android 12 на смартфонах Xiaomi начались сбои программ и экрана

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После обновления до Android 12 на смартфонах Xiaomi начались сбои программ и экранаПроблемы зафиксировали в рамках теста
После обновления до Android 12 на смартфонах Xiaomi начались неожиданные сбои в работе приложений и функциональности гаджетов.
Как рассказали представители Xiaomi, основные причины заключаются в сбоях операционный системы MIUI на базе Android 12, которую проверяют в рамках закрытого бета-тестирования для разработчиков. За сбоями ОС тянется нарушение работы стороннего ПО и самих устройств.
Многие пользователи отметили затемнение экрана и самопроизвольную перезагрузку гаджетов. Также много жалоб поступило на несвоевременную доставку уведомлений.
Кроме того, обновление «сломало» микрофон, виджеты и доступ к магазину приложений.
По сообщениям вендора, пока не будут устранены все проблемы в текущем бета-тестировании, открытого теста не будет.
Источник: ITHome