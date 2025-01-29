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Опубликовано 29 января 2025, 07:43
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После обновления до iOS 18.3 в iPhone россиян заработал ранее заблокированный чип U1

Интересно, надолго ли?
Apple выпустила iOS 18.3, в которой обновлены функции и исправлены ошибки.
После обновления до iOS 18.3 в iPhone россиян заработал ранее заблокированный чип U1
© MacRumors

Среди главных новшеств — включение чипов U1 для iPhone в России. Ранее этот модуль был отключён, но с обновлением он стал доступен для работы.

Чип U1 позволяет искать устройства через «Локатор» с высокой точностью и передавать данные между iPhone через UWB.

Также iOS 18.3 добавила возможности Visual Intelligence: iPhone 16 теперь распознаёт растения и животных, а также добавляет события с фотографий и плакатов в «Календарь».

Обновлена система уведомлений, улучшена работа Siri, исправлены баги в Apple Music и калькуляторе.

Apple продолжает развивать функциональность своих устройств, добавляя не только полезные функции, но и восстанавливая ранее недоступные технологии, как в случае с чипами U1.

Источник:MacRumors
Автор:Булат Кармак
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