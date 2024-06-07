После обновления Google Play даже флагманы Samsung начали «тормозить»

После установки обновления критическая масса пользователей мобильных устройств Samsung, включая флагманские S23, начала жаловаться на существенное замедление гаджетов. Вендор быстро отреагировал на проблему, пообещав найти решение как можно быстрее. И дал, возможно, дельный для кого-то совет.

Пользователям на форуме поддержки посоветовали перезагружать смартфоны в случае появления «тормозов». Других методов просто нет.

Однако, если патч ещё не установлен, то лучше обновиться уже после выхода исправления текущего бага.