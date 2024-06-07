Опубликовано 07 июня 2024, 15:00
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После обновления Google Play даже флагманы Samsung начали «тормозить»Компания пообещала скоро выпустить обновление
Майское системное обновление сервиса Android-приложений Google Play принесло на смартфоны Samsung не только новые функции, но «жёсткие тормоза».
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После установки обновления критическая масса пользователей мобильных устройств Samsung, включая флагманские S23, начала жаловаться на существенное замедление гаджетов. Вендор быстро отреагировал на проблему, пообещав найти решение как можно быстрее. И дал, возможно, дельный для кого-то совет.
Пользователям на форуме поддержки посоветовали перезагружать смартфоны в случае появления «тормозов». Других методов просто нет.
Однако, если патч ещё не установлен, то лучше обновиться уже после выхода исправления текущего бага.
Источник:PhoneArena
Автор:Андрей Кадуков
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