Телефоны
22:10, 20 мая 2023
1 мин.

После обновления iOS 16.5 у многих пользователей перестал работать переходник на iPhone

Apple причину пока не назвала

Сразу после выхода обновления для iOS 16.5 многие пользователи начали жаловаться на невозможность подключения к iPhone и iPad USB-переходника Lightning to USB 3 Camera Adapter.

Причина кроется в программном баге, «обрубившем» совместимость мобильных устройств с этим аксессуаром. Apple не комментирует проблему и не называет возможные причины поломки.

Известно, что уже выпущена бета-версия iOS 16.6, доступная разработчикам. А релиз для всех пользователей может занять достаточно много времени.

Новости партнеров
Новости партнеров