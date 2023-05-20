После обновления iOS 16.5 у многих пользователей перестал работать переходник на iPhone

22:10, 20 мая 2023
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После обновления iOS 16.5 у многих пользователей перестал работать переходник на iPhoneApple причину пока не назвала
Сразу после выхода обновления для iOS 16.5 многие пользователи начали жаловаться на невозможность подключения к iPhone и iPad USB-переходника Lightning to USB 3 Camera Adapter.
Причина кроется в программном баге, «обрубившем» совместимость мобильных устройств с этим аксессуаром. Apple не комментирует проблему и не называет возможные причины поломки.
Известно, что уже выпущена бета-версия iOS 16.6, доступная разработчикам. А релиз для всех пользователей может занять достаточно много времени.