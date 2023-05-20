После обновления iOS 16.5 у многих пользователей перестал работать переходник на iPhone

Причина кроется в программном баге, «обрубившем» совместимость мобильных устройств с этим аксессуаром. Apple не комментирует проблему и не называет возможные причины поломки.

Известно, что уже выпущена бета-версия iOS 16.6, доступная разработчикам. А релиз для всех пользователей может занять достаточно много времени.