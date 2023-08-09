После обновления iOS 17 кнопка завершения вызова окажется в другом месте

К тому же после обновления пользователи iPhone смогут быстро расшифровывать голосовую почту в режиме реального времени, появятся «плакаты контактов», позволяющие выбирать фото для собеседника, также изменится пользовательский интерфейс — шрифт станет более жирным.

Пока новая версия iOS 17 находится на этапе бета-тестирования. Осенью, после анонса iPhone 15, все владельцы «яблочных» смартфонов, поддерживающих эту версию ОС, смогут воспользоваться новыми функциями.