После обновления, iPhone вынудил свою владелицу с именем Сири «поменять» своё имя

Раньше, чтобы активировать голосового помощника Apple, пользователи произносили фразу «Hey Siri». Однако с выходом iOS 17 слово «Hey» было убрано, и теперь для его активации достаточно просто сказать «Siri».

И именно это создало проблемы для Сири Прайс. Когда активационная фраза была «Hey Siri», она могла спокойно работать в тренажёрном зале, где окружающие быстро поняли, что не стоит обращаться к ней с приставкой «Hey».

Однако после обновления, каждое упоминание её имени активировало голосового помощника на iPhone.

«Теперь люди даже не могут произнести моё имя», — сетует Сири Прайс. В итоге она решила изменить своё имя и теперь предпочитает, чтобы её называли Сиз.