После обновления прошивки на дисплеях Galaxy S21 FE появилась зелёная полоса

Обозреватели обратили внимание на множество сообщений в соцсети Reddit. Один из пользователей рассказал о вертикальной зелёной линии, появившейся на экране Galaxy S21 FE во время обновления прошивки. Пользователь не решался обновить систему из-за предыдущих жалоб на проблемы с экраном после обновления, но поддался на постоянные уведомления об обновлении. Как он отметил, на 60% обновления процесс застопорился, а на экране появилась вертикальная зелёная полоса.