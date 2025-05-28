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Опубликовано 28 мая 2025, 00:45
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После обновления прошивки на дисплеях Galaxy S21 FE появилась зелёная полоса

Пользователи даже шутят на эту тему
Пользователи смартфонов Samsung Galaxy S21 FE начали массово жаловаться на «поломку» дисплеев после обновления устройства до Android 14 (прошивка One UI 6.1), о чём сообщает портал SamMobile.
После обновления прошивки на дисплеях Galaxy S21 FE появилась зелёная полоса

© Samsung

Обозреватели обратили внимание на множество сообщений в соцсети Reddit. Один из пользователей рассказал о вертикальной зелёной линии, появившейся на экране Galaxy S21 FE во время обновления прошивки. Пользователь не решался обновить систему из-за предыдущих жалоб на проблемы с экраном после обновления, но поддался на постоянные уведомления об обновлении. Как он отметил, на 60% обновления процесс застопорился, а на экране появилась вертикальная зелёная полоса.

© Reddit

Чтобы подтвердить свои слова, и, возможно, решить проблему с зелёной линией, пользователь записал процесс обновления на камеру другого смартфона, запечатлев момент её появления. Пользователи на платформе выразили сочувствие по поводу аналогичных проблем с дисплеем на своих устройствах Samsung, а некоторые с юмором объяснили, что каждое обновление добавляет новую линию на экране.