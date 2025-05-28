После обновления прошивки на дисплеях Galaxy S21 FE появилась зелёная полоса

После обновления прошивки на дисплеях Galaxy S21 FE появилась зелёная полосаПользователи даже шутят на эту тему
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Обозреватели обратили внимание на множество сообщений в соцсети Reddit. Один из пользователей рассказал о вертикальной зелёной линии, появившейся на экране Galaxy S21 FE во время обновления прошивки. Пользователь не решался обновить систему из-за предыдущих жалоб на проблемы с экраном после обновления, но поддался на постоянные уведомления об обновлении. Как он отметил, на 60% обновления процесс застопорился, а на экране появилась вертикальная зелёная полоса.
Чтобы подтвердить свои слова, и, возможно, решить проблему с зелёной линией, пользователь записал процесс обновления на камеру другого смартфона, запечатлев момент её появления. Пользователи на платформе выразили сочувствие по поводу аналогичных проблем с дисплеем на своих устройствах Samsung, а некоторые с юмором объяснили, что каждое обновление добавляет новую линию на экране.