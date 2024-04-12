После обновления в нейросети Samsung Galaxy AI появилась поддержка русского языка

Одним из новых языков стал русский, также теперь поддерживаются арабский и индонезийский. К тому же вендор добавил поддержку диалектов: австралийского английского, кантонского китайского и канадского французского.

Всё это расширяет рынки сбыта продукции Samsung, так как Galaxy AI поддерживает двусторонний голосовой и текстовый перевод телефонных звонков «на ходу», за что отвечает функция Live Translate. Также нейросеть позволяет преобразовывать речь в текст в режиме реального времени для расшифровки, в ходе которой текст можно перефразировать непосредственно в клавиатуре с помощью функции Chat Assis. Причем изменять речь можно в разных стилях — неформальном, деловом либо других.

Ранее эта технология была доступна только на флагманах Galaxy S24, но теперь воспользоваться этими возможностями могут и владельцы моделей линеек Galaxy S23, Z Fold 5 и Z Flip 5, планшетов Tab S9.