После отказа от зарядок в комплекте смартфонов исчезнут и USB-кабели

Смартфон Sony Xperia 10 VII теперь поставляется без проводов для зарядки. В комплект входят только сам телефон и документация. отмечается, что первой на рынке от комплектных аксессуаров отказались Apple, прекратившая выпуск комплектных зарядок в 2020 году, обосновав это экологическими проблемами.

Эксперты отрасли отмечают, что, хотя производители и заявляют о своих действиях в контексте экологии, однако основная причина — снижение затрат. Обозреватели Android Authority считают, что в ближайшие два года отказ от USB-кабелей в комплекте станет стандартной практикой.