После отказа от зарядок в комплекте смартфонов исчезнут и USB-кабели

Опубликовано 07 октября 2025, 11:421 мин.
После отказа от зарядок в комплекте смартфонов исчезнут и USB-кабелиSony уже от них отказалась
Стало известно, что производители смартфонов постепенно отказываются от включения зарядных адаптеров и USB-кабелей питания в комплект поставки своих устройств. Как сообщает портал Android Authority, Sony стала первой компанией, производящей смартфоны на Android, которая отказалась от комплектных зарядок и кабелей.
© Sony
Смартфон Sony Xperia 10 VII теперь поставляется без проводов для зарядки. В комплект входят только сам телефон и документация. отмечается, что первой на рынке от комплектных аксессуаров отказались Apple, прекратившая выпуск комплектных зарядок в 2020 году, обосновав это экологическими проблемами.
Эксперты отрасли отмечают, что, хотя производители и заявляют о своих действиях в контексте экологии, однако основная причина — снижение затрат. Обозреватели Android Authority считают, что в ближайшие два года отказ от USB-кабелей в комплекте станет стандартной практикой.