После получения $1,4 тысячи огромное количество сотрудников покинули завод по сборке iPhone

После получения $1,4 тысячи огромное количество сотрудников покинули завод по сборке iPhoneТакже говорят о боязни коронавируса
На заводе китайской компании Foxconn по сборке iPhone в Чжэнчжоу, которую ещё называют «Айфон-Сити», после массовых беспорядков начались увольнения сотрудников.
Фото: Washingtonpost.com
Речь идёт об опасениях людей заразиться коронавирусом, из-за чего на предприятии был введён карантин и людей не выпускали за территорию завода. Однако сотрудники начали увольняться сразу после обещанной премии за возвращение к работе, размер которой составил $1,4 тысячи.
Компания извинилась за удерживание сотрудников на заводе, из-за чего вспыхнули беспорядки, а также за «техническую ошибку» при начислении бонусов за работу и откладывание сроков выплат. Этот момент, что называется, подлил масла в огонь.
Как отмечается, всего уволилось 20 тысяч человек, возле завода появились длинные очереди к автобусам из сотрудников, пожелавших уволиться.
В связи с этим глава Foxconn заявил, что ситуация не самая критичная, но поставки айфонов задержатся, так как компания вряд ли сможет возобновить производственные мощности к концу ноября.