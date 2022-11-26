После получения $1,4 тысячи огромное количество сотрудников покинули завод по сборке iPhone

Речь идёт об опасениях людей заразиться коронавирусом, из-за чего на предприятии был введён карантин и людей не выпускали за территорию завода. Однако сотрудники начали увольняться сразу после обещанной премии за возвращение к работе, размер которой составил $1,4 тысячи.

Компания извинилась за удерживание сотрудников на заводе, из-за чего вспыхнули беспорядки, а также за «техническую ошибку» при начислении бонусов за работу и откладывание сроков выплат. Этот момент, что называется, подлил масла в огонь.

Как отмечается, всего уволилось 20 тысяч человек, возле завода появились длинные очереди к автобусам из сотрудников, пожелавших уволиться.

В связи с этим глава Foxconn заявил, что ситуация не самая критичная, но поставки айфонов задержатся, так как компания вряд ли сможет возобновить производственные мощности к концу ноября.