После презентации стали известны характеристики аккумулятора и зарядки Galaxy S25

Как отмечает портал PhoneArena, вероятно, пользователи ожидали большего, но характеристики батареи ничем не отличаютсчя от серии S24: ёмкость аккумулятра Galaxy S25 Ultra составляет 5000 мАч, Galaxy S25 Plus — 4900 мАч, Galaxy S25 — 4000 мАч.

Серия Galaxy S25 поддерживает ту же скорость зарядки, что и предыдущая линейка: Galaxy S25 Ultra и S25 Plus — проводная зарядка мощностью 45 Вт, Galaxy S25 — проводная зарядка мощностью 25 Вт.

Однако разница всё же есть, которая заключается в возможностях нового чипа. Хотя показатели батареи идентичны моделям Galaxy S24, энергоэффективность нового чипа Snapdragon 8 Elite «обещает продлить время автономной работы». Ожидается, что повышение эффективности GPU на 40% позволит значительно снизить расход энергии при выполнении интенсивных задач, таких как игры или редактирование видео.

Кроме того, в серии Galaxy S25 решается проблема деградации аккумулятора. Для этого улучшено управление тепловыделением и оптимизирован чипсет для сохранения работоспособности батареи.