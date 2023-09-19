После установки новенькой iOS 17, старые iPhone начали хуже держать заряд аккумулятора

Сразу после выпуска обновления, многие пользователи столкнулись с проблемой уменьшения времени автономной работы своих устройств.

По данным исследования, проведённого iAppleBytes, пять моделей iPhone, включая iPhone SE 2, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 13, были протестированы на предмет продолжительности работы от аккумулятора после обновления до iOS 17.

Результаты показали, что все эти модели стали работать меньше времени без подзарядки. Особенно заметное снижение продолжительности работы отмечено на iPhone 13 и iPhone XR.

Эксперты также предоставили график, демонстрирующий продолжительность работы аккумулятора на различных версиях iOS, начиная с iOS 15. Из этого графика видно, что на версиях iOS 16.6.1 и 16.7 устройства работали дольше.

Тем, кому важна длительная автономная работа, рекомендуется пока оставаться на этих версиях.