Последнее обновление оболочки до One UI 6.1 замедлило зарядку смартфонов Samsung

В частности, один из пользователей Samsung, владелец складного смартфона Galaxy Z Fold 5 говорит, что скорость зарядки после обновления снизилась на 40%, достигая 15 Вт независимо от используемого блока. Хотя устройство идентифицирует тип подключения как быструю зарядку, но батарея заряжается на 2 часа дольше.

Также много жалоб на быстрый перегрев смартфонов во время зарядки. И, возможно, с сильным нагревом связано исчезновение с экрана блокировки выделенной зоны сканера отпечатка пальцев, для активации которого необходимо дважды коснуться экрана.

Никаких комментариев от Samsung пока не последовало. Некоторые пользователи придерживаются версии, что проблема уйдёт сама собой через какое-то время, поскольку системе якобы нужно время, чтобы адаптироваться под поведение пользователя.