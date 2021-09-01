Последний флагманский смартфон Samsung 2021 года будет в дефиците из-за нехватки полупроводников

Основная причина – в острой нехватке микросхем, из-за чего сдвинулись и продажи. Если устройство всё-таки начнут производить, то на рынок оно попадёт не раньше октября или ноября текущего года. Источник сообщает, что изначально в Samsung планировали выпустить не менее 15 млн штук, но кризис полупроводников внёс свои коррективы и теперь, скорее, всего, будет произведено на 3 млн меньше. Это касается и других моделей линейки Galaxy: A52 и A72 продались не так, как было запланировано, и компания вместо 300 млн штук выпустит 260 млн.

Отмечается, что смартфон Galaxy S21 FE важен для Samsung – это единственный моноблок на конец 2021 года.