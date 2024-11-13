Поставщик Apple уже в декабре начнёт производить модули камеры для iPhone SE 4

В настоящее время известно, что LG Innotek завершила испытания и готова начать производство в декабре. Это соответствует более ранним утечкам о том, что стартом производства и выпуска на рынок iPhone SE 4 станет март-апрель 2025 года. Обычно поставщик модулей камеры для iPhone начинает производство комплектующих за три месяца до начала производства смартфонов.

Ожидается, что стоимость iPhone SE 4 составит не более $500 (ниже 50 тысяч рублей на 12 ноября). Также известно, что «бюджетник» получит дизайн, схожий с iPhone 14.