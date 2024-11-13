Поставщик Apple уже в декабре начнёт производить модули камеры для iPhone SE 4

Опубликовано 13 ноября 2024, 13:301 мин.
Поставщик Apple уже в декабре начнёт производить модули камеры для iPhone SE 4Производство комплектующих начинается за три месяца до выхода айфонов
Инсайдеры из MacRumors сообщили, что, согласно их южнокорейским источникам, поставщик модулей камеры для iPhone, компания LG Innotek, готовится к серийному производству этих комплектующих для камер, которые получат бюджетные iPhone SE 4.
В настоящее время известно, что LG Innotek завершила испытания и готова начать производство в декабре. Это соответствует более ранним утечкам о том, что стартом производства и выпуска на рынок iPhone SE 4 станет март-апрель 2025 года. Обычно поставщик модулей камеры для iPhone начинает производство комплектующих за три месяца до начала производства смартфонов.
Ожидается, что стоимость iPhone SE 4 составит не более $500 (ниже 50 тысяч рублей на 12 ноября). Также известно, что «бюджетник» получит дизайн, схожий с iPhone 14.
Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков
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