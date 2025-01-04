Поставщик Samsung: Galaxy Z Flip 7 и Fold 7 вряд ли принесут серьёзные изменения

Опубликовано 04 января 2025, 22:301 мин.
Поставщик Samsung: Galaxy Z Flip 7 и Fold 7 вряд ли принесут серьёзные измененияНо есть надежда на следующее поколение
Глава китайской компании Fastprint, главного поставщика печатных плат с высокоплотным межсоединением High-Density Interconnect (HDI) для серии Galaxy S25, усомнился в том, что следующее поколение складных смартфонов Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7 от Samsung станут прорывом для вендора. По мнению менеджера, эти девайсы не принесут серьёзных изменений, но прорыв ожидается в следующих моделях — Galaxy Z Flip 8 и Z Fold 8.
© Nick Sutrich / Android Central
Согласно утечкам, подтверждённым внутренними источниками в Samsung, компания планирует продать 6 млн устройств Galaxy Z Flip 7 и Z Fold 7. Однако, как заявил глава Fastprint, Samsung всё же надеется продать 7 млн единиц своих следующих складных моделей. «Если это правда, то продажи складных телефонов Samsung не идут так хорошо, как ожидалось», — отмечают инсайдеры из корейского издания The Elec.
Samsung также планирует продать около 230 млн смартфонов в 2025 году, что меньше, чем в предыдущие годы. Продажи смартфонов Samsung снизились после пандемии COVID-19 и до сих пор не восстановились до уровня, существовавшего до пандемии. В 2020 году Samsung продала 222 млн смартфонов.
Источник:The Elec
Автор:Андрей Кадуков