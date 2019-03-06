Поставщик защиты для iPhone взялся за гибкие стёкла Gorilla Glass для складных смартфонов

Компания Corning работает над защитным стеклом Gorilla Glass для складных смартфонов с гибким дисплеем. Об этом рассказал генеральный директор компании Джон Бэйн (John Bayne) в интервью изданию Wired.

По словам топ-менеджера, такое стекло должно быть достаточно тонким для сгиба, но достаточно прочным для защиты экрана от механических повреждений. Компания готовит стекло толщиной 0,1 мм с радиусом изгиба от 3 до 5 мм для смартфонов вроде Huawei Mate X, сгибающихся экраном наружу. Смартфоны с таким стеклом могут быть толщиной 6 до 10 мм.

Отметим, что прочность экранов стала одной из самых обсуждаемых и спорных тем после анонса Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. Представитель Motorola, например, раскритиковал дизайн с экраном снаружи, как у Huawei Mate X: «Факт в том, что вы прикасаетесь ногтем к такому экрану и он царапается. Он имеет короткое время жизни. И начинает умирать в день извлечения из коробки. Но он прекрасен. В первый день он прекрасен».

Corning в своё время прославилась как поставщик защитных стёкол для iPhone, на данный момент Gorilla Glass используются во многих смартфонах многих производителей.