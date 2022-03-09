Пострадают ли продажи iPhone SE (2022) из-за ухода Apple из России

А насколько сильным будет влияние данного решения для самого IT-гиганта? Ответить на этот вопрос взялись специалисты из GlobalData. По их словам, отсутствие старта продаж нового iPhone SE в России окажет минимальное влияние на суммарные продажи по миру.

По оценке GlobalData, на долю России приходится около 2% мировых доходов Apple. В то же время технология 5G, которая является главной особенностью свежего iPhone SE, так и не получила распространения в нашей стране. Ближайшие планы предполагают развёртывание сетей пятого поколения к 2023 году.

Отметим также, что специалисты аналитического агентства напомнили схожесть цены нового iPhone SE с моделью прошлого поколения, а также доступными флагманами Samsung и Xiaomi.