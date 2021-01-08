Потенциал 108 Мп камеры нового смартфона Xiaomi Mi 10i показали на ночных снимках

Что интересно, в трёх из четырёх снимках можно увидеть работу «ночного режима» камеры. По всей видимости, именно он является отдельной гордостью китайской компании. И ей и вправду есть чем гордиться — получившиеся фотографии, опубликованные в Twitter-аккаунте топ-менеджера Xiaomi, удивляют своим качеством, особенно с учётом цены девайса.