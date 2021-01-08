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Потенциал 108 Мп камеры нового смартфона Xiaomi Mi 10i показали на ночных снимках
Выглядит итоговый вариант очень достойно, особенно с учётом цены девайса
В сети появилась серия фотографий, сделанная вице-президентом Xiaomi India Ману Кумар Джайном на Mi 10i. С помощью этой публикации ему удалось показать потенциал 108 Мп камеры нового недорогого смартфона компании.
Что интересно, в трёх из четырёх снимках можно увидеть работу «ночного режима» камеры. По всей видимости, именно он является отдельной гордостью китайской компании. И ей и вправду есть чем гордиться — получившиеся фотографии, опубликованные в Twitter-аккаунте топ-менеджера Xiaomi, удивляют своим качеством, особенно с учётом цены девайса.
Напомним, что Xiaomi Mi 10i получил четыре модуля основной камеры, главный из которых фотографирует с разрешением 108 Мп. В основу смартфона лёг чип Snapdragon 750G, при этом устройство оснащено до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти постоянной памяти. Цена смартфона начинается от 300 долларов или 22,2 тыс рублей.