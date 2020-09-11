Потомок Google Nexus 5 стал доступен за пределами США

И вот, как стало известно, Google начала принимать предварительные заказы на новинку и за пределами родной страны. Так, в Австралии смартфон обойдется в 435 долларов, во Франции в 413 долларов, в Германии в 400 долларов, в Ирландии в 450 долларов и т.д. Старт продаж намечен на конец сентября 2020 года. В России, к сожалению, устройство все еще недоступно для покупки в официальном интернет-магазине Google.

Напомним, что Google Pixel 4a работает на базе процессора Snapdragon 730G, имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. Размер экрана новинки равняется 5,8 дюймам, а емкость аккумулятора составляет 3 140 мАч. Разрешение основной камеры — 12,2 Мп, но учитывая, что смартфон работает на базе собственных алгоритмов Google, столь малое разрешение сложно назвать минусом устройства.