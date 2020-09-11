ferra.ru
Телефоны
Сегодня 17:48

Потомок Google Nexus 5 стал доступен за пределами США

В разных странах по различной цене
В начале августа Google анонсировала свой новый недорогой смартфона — Pixel 4a. Устройство получилось достаточно интересным, в связи с чем первая партия была раскуплена в кратчайшие сроки, причем доступно устройство было лишь в пределах Соединенных Штатах. И вот, как стало известно, смартфона наконец-то стал доступен и за пределами США.

Важно понимать, что новый смартфон Google является идейным потомком другого сверхпопулярного девайса компании — Google Nexus 5. И тот, и другой аппарат имели мощное железо, неплохую (а в случае с Pixel 4a даже отличную) камеру и доступный ценник — оба смартфона продаются по цене от 350 долларов.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Google Pixel 4a (2020 год)

И вот, как стало известно, Google начала принимать предварительные заказы на новинку и за пределами родной страны. Так, в Австралии смартфон обойдется в 435 долларов, во Франции в 413 долларов, в Германии в 400 долларов, в Ирландии в 450 долларов и т.д. Старт продаж намечен на конец сентября 2020 года. В России, к сожалению, устройство все еще недоступно для покупки в официальном интернет-магазине Google.

Напомним, что Google Pixel 4a работает на базе процессора Snapdragon 730G, имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. Размер экрана новинки равняется 5,8 дюймам, а емкость аккумулятора составляет 3 140 мАч. Разрешение основной камеры — 12,2 Мп, но учитывая, что смартфон работает на базе собственных алгоритмов Google, столь малое разрешение сложно назвать минусом устройства.