Появилась информация, что Samsung оснастит Galaxy S25 только чипами Exynos

По словам инсайдера, которые приводит портал GSMArena, линейка Galaxy S25 получит не анонсированный пока чип Exynos 2500 независимо от региона продаж. В этом Samsung отойдёт от практики, которой придерживалась в последнее время: разные версии флагманской серии Galaxy S24 с чипом Snapdragon 8 Gen 3 компания продавала в США, Канаде и Китае, а с менее производительным и более греющемся Exynos — в Европе, включая Россию. При этом серия S23 поставлялась на рынок только с чипами Snapdragon.

На фоне S25, которые получат только Exynos, единственная модель, которую Samsung должна оснастить чипами Snapdragon, будет серия складных смартфонов Galaxy Z, а «середнячок» Galaxy A получит чипы Mediatek и Exynos, в зависимости от версии.