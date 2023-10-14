Появилась информация о дисплее и некоторых характеристиках смартфона OnePlus 12

По его словам, OnePlus 12 получит изогнутый AMOLED-дисплей диагональю 6,8" с разрешением QHD 3168×1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость экрана будет составлять 2600 нит. Поставщик панелей для дисплеев устройства — компания BOE.

Также гаджет получит 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянной.

По информации Digital Chat Station, OnePlus 12 может быть оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, а также поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Устройство может быть доступно в чёрном, зелёном и белом цветах. Продажи могут стартовать в январе 2024 года.