Появилась информация о характеристиках ещё невышедших Redmi Note 13 Pro и Pro+

У обеих моделей в основном одни и те же характеристики. У Note 13 Pro и Pro+ будет 6,7" OLED-экран с разрешением 1,5 K (2712х1220 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Оба гаджета получат встроенную память ёмкостью от 128 ГБ до 1 ТБ. Смартфоны оснастят камерой с разрешением 200 Мп, ультраширокоугольным 8 Мп датчиком и вспомогательным сенсором с разрешением 2 Мп. При этом о процессоре ничего неизвестно.

Отличием является объём оперативной памяти: Redmi Note 13 Pro получит 6-16 ГБ, в 13 Pro+ ОЗУ будет от 8 ГБ до 18 ГБ. Ёмкость батареи Redmi Note 13 Pro составит 5160 мАч, Note 13 Pro+ получит аккумулятор на 5000 мАч. Мощность зарядки не уточняется.

Также нет информации, когда эти модели могут быть представлены.